Juventus-Fiorentina, Sarri nel mirino dei tifosi: la reazione dell'Allianz Stadium

JUVENTUS FIORENTINA SARRI / La Juventus ospita la Fiorentina nel lunch-match della 22a giornata di Serie A. Sfida delicata per i bianconeri dopo il pesante ko di Napoli, con Maurizio Sarri accolto da qualche fischio al momento della lettura delle formazioni da parte del pubblico dell'Allianz Stadium.

Oltre alla negativa prestazione del 'San Paolo', evidentemente, ai tifosi juventini non sono piaciute le dichiarazioni post-match del tecnico sulla sua ex squadra. Tutte le news di calciomercato e non solo:

