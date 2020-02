CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI / Prima del fischio d'inizio di Juventus-Fiorentina, il Ceo bianconero Fabio Paratici si è concesso ai microfoni di 'Dazn' per commentare la cessione di Emre Can, passato nell'ultimo giorno di calciomercato al Borussia Dortmund. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco le sue parole: ''Emre Can? E' un giocatore importante a livello europeo, da noi ha fatto una buona stagione lo scorso anno.

Quest'anno per il tipo di gioco che sviluppiamo forse non era più adatto, ma rimane importantissimo a livello europeo come testimoniato dalla cifra spesa per lui''.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Pogba spinge per il ritorno: Raiola al lavoro

Juventus, Chiesa osservato speciale all'Allianz | La strategia di Paratici