VIDEO LAZIO SPAL GOL HIGHLIGHTS / Lazio-Spal è uno dei tre match delle 15 valevoli per la 22esima giornata di Serie A.

Anche all'Olimpico ci saranno in palio punti importanti: i biancocelesti vorranno vincere per tenere acceso il sogno scudetto, gli estensi proveranno a strappare quantomeno un pareggio per muovere la propria classifica che al momento li vede terz'ultimi con però gli stessi punti di Genoa e Brescia. A fine partita, Calciomercato.it tramite il canale Youtube della Lega Serie A vi offre gli highlights di Lazio-Spal

GUARDA IL VIDEO