CALCIOMERCATO BARCELLONA ALLEGRI / Clamorosa indiscrezione dalla Spagna: secondo quanto riportato dal quotidiano iberico 'AS', Massimiliano Allegri avrebbe rifiutato la panchina del Barcellona. L'ex tecnico della Juventus sarebbe stato contatto dalla dirigenza blaugrana dopo l'esonero di Valverde ma avrebbe deciso di rifiutare la proposta e aspettare l'inizio del nuovo anno per ripartire.

Ma non solo perché a quanto parepare essere stata addirittura la sesta scelta del Barcellona: non solo Allegri, la dirigenza catalana avrebbero cercato di portare in panchina in rigorose ordinee Garcia. Incassati i no, è arrivato Setien. Tutte le news di calciomercato e non solo:

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, il piano di Beckham per Griezmann

Calciomercato, Trincao-Barcellona: spunta il retroscena sulla Juventus