Calciomercato, il piano di Beckham per Griezmann

CALCIOMERCATO INTER MIAMI GRIEZMANN / David Beckham vuole fare le cose in grande con la nuova franchigia di MLS e sta cercando disperatamente una stella da ingaggiare nella sua Inter Miami. Quelli di Luis Suarez e Edinson Cavani restano due sogni ai quali si sta lavorando, ma dalla Francia arriva anche una nuova, clamorosa idea.

Secondo quanto riferisce 'L'Equipe' infatti, Beckham starebbe preparando anche un'offerta con cui tentare Antoine, legato al Barcellona da un contratto fino al 2024. Griezmann, che ha da sempre in Beckham uno dei suoi principali idoli, è molto attratto dagli USA e dal mondo sportivo statunitense, ma secondo il quotidiano sarebbe un'operazione più percorribile in un futuro prossimo che in estate. Ma ciò non toglie che Beckham la sua offerta la farà.