Juventus-Fiorentina, allarme nebbia all'Allianz Stadium

JUVENTUS FIORENTINA NEBBIA / Torino si sveglia avvolta dalla nebbia a poche ore dal fischio d'inizio del big match tra Juventus e Fiorentina.

All'Allianz Stadium, in vista del lunch match della 22a giornata di Serie A, la visibilità è condizionata dal meteo ma comunque buona. Al momento dunque, non dovesse peggiorare la situazione, non c'è alcun rischio per il regolare svolgimento dell'incontro.