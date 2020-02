CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / Dopo l'arrivo di Gattuso sulla panchina azzurra, Lorenzo Insigne si è ripreso il Napoli: il capitano ha deciso prima il quarto finale di Coppa Italia contro la Lazio, poi ha firmato la vittoria importantissima nell'ultimo turno di campionato contro la Juventus. I fischi del San Paolo si sono trasformati in scroscianti applausi, il legame con la sua tifoseria e con la sua città è tornato ad essere dei migliori.

Uno scenario che ora ha anche importanti ripercussioni sul futuro. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Napoli, futuro Koulibaly in bilico: incontro in vista

Calciomercato Napoli, Insigne rinato con Gattuso: gli scenari del futuro

Secondo infatti quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', Insigne è a tutti gli effetti in casa Napoli il giocatore dell'oggi e del domani: il capitano è il fulcro sul quale ricostruire la squadra che sta nascendo e che De Laurentiis è pronto a costruire in vista della prossima stagione. Sono già arrivati Lobokta e Demme, Petagna è stato prenotato per l'estate, il futuro di alcuni big come Koulibaly, Allan, Mertens e Callejon è tutto da decifrare ma quello di Insigne no. Per questo nelle prossime settimane si discuterà del rinnovo di contratto in scadenza nel 2022.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Napoli e Roma sono avvisate: Boga brilla e conquista anche l'estero