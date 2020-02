Calciomercato, Trincao-Barcellona: spunta il retroscena sulla Juventus

CALCIOMERCATO TRINCAO BARCELLONA JUVENTUS / Si è chiuso tra i dubbi di tifosi ed addetti ai lavori il calciomercato di gennaio del Barcellona che non ha sostituito Carles Perez, passato alla Roma, e l'infortunato Luis Suarez, acquistando invece due giovani di grande prospettiva per la prossima estate: Matheus Fernandes e Trincao. Sul secondo, in particolare, si sta accendendo la discussione. Costato 31 milioni di euro, l'affare col Braga ha lasciato qualche perplessità che l'attaccante portoghese dovrà spazzare sul campo.

Dalla società blaugrana, intanto, filtrano i retroscena di questa operazione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riferisce 'Mundo Deportivo' la dirigenza blaugrana era da tempo sulle sue tracce e dietro la decisione di anticipare i tempi dell'acquisto ci sarebbe innanzitutto una clausola che in estate sarebbe salita a quota 60 milioni di euro, ma anche la forte concorrenza della Juventus. Il club bianconero rappresentava infatti la prima minaccia per i catalani secondo quanto scrive il quotidiano, ed in estate sarebbe stato molto più complicato battere la 'Vecchia Signora' nella corsa al gioiello classe 2000. Da qui la decisione di non ingaggiare un nuovo attaccante da subito, ma concentrare gli sforzi sul futuro.