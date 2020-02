Calciomercato Lazio, dietrofront Lulic

CALCIOMERCATO LAZIO LULIC / Sembrava destinato all'addio, invece Senad Lulic dovrebbe restare alla Lazio un altro anno ancora.

Sarebbe la decima stagione con il club biancoceleste, che secondo 'La Gazzetta dello Sport' gli farà firmare il prolungamento di un anno dell'attuale contratto in scadenza a fine stagione. Decisiva la volontà dello stesso calciatore, che aveva preannunciato l'intenzione di rientrare in Svizzera dalla famiglia ma a questo punto sembra aver cambiato idea. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI