p>CALCIOMERCATO JUVENTUS FIORENTINA CHIESA / In palio quest'oggi ci sono 3 punti importantissimi per ladi Maurizioma la sfida in programma alle 12.30 all'Allianz Stadium contro la, rappresenta anche una grande occasione per la dirigenza bianconera di visionare da vicino Federico, talento classe 1997 destinato ad essere uno dei pezzi più pregiati della prossima finestra estiva di calciomercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Juventus, Chiesa osservato speciale all'Allianz | La strategia di Paratici

Secondo quanto riportato infatti da 'Tuttosport', dopo essere stata vicina a Chiesa nella passata estate, la Juventus è pronta a tornare alla carica per il talento di Commisso. Il patron viola sembra aver cambiato idea ed è disposto ora a cedere il proprio giocatore davanti ad un'offerta importante: prima sarà necessario accordarsi sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, in modo tale da sedersi alla scrivania e valutare con calma l'offerta più conveniente. La valutazione parte da 60 milioni di euro, in corsa c'è anche l'Inter.

