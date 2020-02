INTER INFORTUNIO HANDANOVIC / Non bastavano la squalifica di Lautaro Martinez, più il terzo portiere Berni, e i problemi di Gagliardini, BorjaValero e Sensi.

Il tecnico dell'Antonio, che ieri in conferenza si augurava di non dover far più fronte ad un'emergenza infortuni come quella delle ultime settimane, perde anche il suo leader e capitano, nonché portiere titolare indiscutibile senza saltare una partita da anni, Samir. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

L'estremo difensore nerazzurro è partito con la squadra in direzione Friuli ma non sarà a disposizione a causa di un problema a un dito di una mano. Un infortunio che non è da considerarsi banale e anzi rischia di tenerlo fuori anche al derby della prossima settimana. Stasera contro l'Udinese toccherà dunque al secondo portiere Padelli, al debutto in Serie A con la maglia interista, mentre in panchina ci sarà il giovane Filip Stankovic della Primavera vista anche la contemporanea squalifica del terzo portiere Berni.