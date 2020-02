CALCIOMERCATO JUVENTUS VAN DIJK ULTIME / A neanche due giorni dalla chiusura del calciomercato di gennaio è già tempo di proiettarsi all'estate e dall'Inghilterra arriva un'autentica bomba che se confermata avrebbe veramente del clamoroso. Perché la Juventus avrebbe già scelto il suo 'nuovo colpo alla Cristiano Ronaldo' e ad un anno di distanza dal maxi-affare Matthijs de Ligt sarebbe pronta ad un altro investimento mostruoso per rinforzare e ringiovanire la difesa.

Lo riporta il 'The Sun', secondo cui in casa bianconera sarebbero iniziati i ragionamenti e le manovre di avvicinamento a Virgil, colonna delcampione d'Europa e del mondo in carica nonché dominatore di questa Premier League. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Juventus, offerta per van Dijk

Il tabloid britannico riporta le dichiarazioni di una fonte interna al club bianconero la quale spiega che secondo la dirigenza juventina l'olandese potrebbe lasciare i 'Reds' qualora dovessero vincere anche la Premier League in cerca di nuove sfide. La stessa fonte conferma inoltre che la società starebbe pianificando un'offerta mostruosa che secondo il tabloid farà di van Dijk per la seconda volta in carriera il difensore più pagato della storia, dopo che Maguire al Manchester United lo ha scavalcato. Non solo: per il 'Sun' la cifra sarà nettamente superiore a quella sborsata dai 'Red Devils' e dovrebbe addirittura raggiungere i 180 milioni di euro.

