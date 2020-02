MILAN IBRAHIMOVIC / Fuori dai convocati per Milan-Verona, Zlatan Ibrahimovic non sembra preoccupato dai problemi fisici che lo hanno frenato. In perfetta sintonia con lo stile autocelebrativo che lo connota da sempre, lo svedese, postando sui social la sua esultanza durante la recente sfida contro il Torino, in serata ha commentato: "Dio non ha religione".

Inevitabili le reazioni dei tifosi rossoneri, che in massa gli hanno chiesto di tornare presto in campo. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

