SASSUOLO ROMA RIZZITELLI / La Roma perde 4-2 contro il Sassuolo ma i giallorossi criticano la direzione di gara di Pairetto con Fonseca che nel post partita si è lamentato dei troppi cartellini sventolati ai suoi calciatori.

Contro l'arbitro si è scagliato anche Ruggiero, ex attaccante della squadra capitolina che parlando a 'Roma Tv' ha puntato il dito contro il direttore di gara, in particolare per l'azione del primo gol dei neroverde che secondo l'ex calciatore sarebbe viziata da un fuorigioco: "Questo è fuorigioco o no? A me sembra fuorigioco, c'è una riga tirata: perché tu al Var non lo annulli? Poi si dice che noi critichiamo sempre gli arbitri: abbiamo perso giustamente, però intanto non mi dai questo gol qui. Cambia qualcosa? Non lo so, però intanto questo gol è irregolare: poi non lo sai, magari ne prendiamo cinque. Però intanto questo è da annullare".