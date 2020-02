SASSUOLO ROMA DZEKO / Deluso per la sconfitta della sua Roma contro il Sassuolo, Dzeko ha rilasciato alcune parole a fine gara: "E' un gioco che vuole fare il mister, piace anche a me. Mi abbasso e faccio il rifinitore, ma in avanti dobbiamo fare di più. Mi piacerebbe avere qualche pallone di più in avanti. Dico sempre ai ragazzi: 'datemi questa palla'. Dobbiamo lavorare - spiega a 'Dazn' - Volevamo fare pressing alto, alla fine non è riuscito bene. Non lo abbiamo fatto bene perché basta che uno arrivi in ritardo e loro sono usciti troppo facilmente.

Dopo una partita come quella contro la, dove abbiamo dominato, oggi nel primo tempo non siamo stati giocatori da serie A. Non può giocare così una squadra che vuole andare in Champions. Speriamo di dimenticare presto questa partita. Abbiamo perso tre punti e dobbiamo recuperarli vincendo subito col Bologna. Salvataggio Locatelli? Non ho visto subito la palla quando tirava, pensavo di arrivare prima. Sognavo il centesimo gol con i tre punti.? Sono scelte che fanno gli altri. E' stato un giocatore importantissimo per noi, ma lo capisco. Vuole andare agli Europei, speriamo faccia bene e poi a giugno vediamo cosa succede".