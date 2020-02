SASSUOLO ROMA FONSECA / Il tecnico della Roma Paulo Fonseca commenta a 'Dazn' il ko contro il Sassuolo dei giallorossi: "Per il primo tempo devo fare i complimenti al Sassuolo, noi non abbiamo giocato. Quando difendiamo così è difficile, è complicato spiegare una differenza così grande tra questa partita e quella con la Lazio: non è concepibile per una squadra che vuole vincere sempre, avere 45 minuti come quelli visti qui. Se lasciamo giocare questa squadra, gioca bene: ma tutte le volte che hanno attaccato hanno fatto gol.

Difficile spiegare una difesa così".

FLORENZI - "Non credo abbia influito: questa partita non l'abbiamo preparato mentalmente bene, 45 minuti così per me è difficile capire e spiegarli".

ERRORE - "L'errore principale è stato lasciare il giocatore alle spalle di Cristante quando pressavamo alto. Poi abbiamo sbagliato individualmente":

ARBITRO - "Non è un alibi per la sconfitta, siamo noi i responsabili, ma non capisco tutti questi cartellini per noi: sette cartellini, è difficile da spiegare".

DIALOGO CON DZEKO - "Mi ha detto che non c'era bisogno di parlare con arbitro. Non era il momento giusto per essere arrabbiato con l'arbitro: mi è piaciuto come atteggiamento".