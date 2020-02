SERIE A SASSUOLO ROMA / Dopo 26 minuti il match era già in archivio: affonda la Roma sul campo del Sassuolo con la squadra di De Zerbi che vince 4-2 dopo una gara che ha avuto un sussulto soltanto ad inizio secondo tempo. La prima frazione di gioco è stato un assolo neroverde con Caputo killer spietato: al 7' e al 16', l'ex Empoli approfitta delle disattenzioni della retroguardia giallorossa e affonda per due volte il colpo, imitato al 26' da Djuricic. I primi 45 minuti vedono una Roma in grande difficoltà, incapace di organizzare una reazione.

Copione diverso nella ripresa, con Dzeko che prova a rialzare i suoi: il bosniaco va in gol al 55' e riapre il match che l'espulsione di Pellegrini (doppio giallo) al 69' sembra chiudere definitivamente.

Invece i capitolini hanno l'occasione per rientrare totalmente nel match: mani diin area del Sassuolo edal dischetto non sbaglia. In inferiorità numerica, la Roma ha la possibilità di andare alla ricerca del pareggio ma la speranza dura appena un minuto: al 74' Boga parte sulla sinistra, rientra e fa partire un tiro che finisce in rete. E' il 4-2 definitivo che fa salire in classifica il Sassuolo e complica la corsa Champions della Roma.

SASSUOLO-ROMA 4-2: 7' e 16' Caputo (S), 26' Djuricic (S), 55' Dzeko (R), 73' Veretout rig. (R), 74' Boga (S)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 51, Inter 48, Lazio 46*, Roma 39**, Atalanta 38, Cagliari 32**, Parma 32**, Milan 31, Bologna 30**, Verona 29*, Napoli 27, Torino 27, Sassuolo 26**, Fiorentina 25, Udinese 24, Sampdoria 20, Lecce 16, Spal 15, Genoa 15, Brescia 15**

*Una partita da recuperare

**Una partita in più