CALCIOMERCATO JUVENTUS GOL HAALAND / Erling Haaland è inarrestabile. Anche oggi, nel match di Bundesliga tra Borussia Dortmund e Union Berlino, l'attaccante classe 2000, approdato in Germania nella sessione di calciomercato invernale appena conclusa, ha realizzato un'altra doppietta portando a quota 7 le sue reti nelle prime 3 apparizioni in giallonero.

è stato seguito con attenzione anche dalla Juventus , che però ha deciso di non affondare il colpo il mese scorso. Così, ad approfittarne sono stati i tedeschi, che già oggi stanno esultando per la felice operazione portata a compimento: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Sui social italiani, invece, alle reti del norvegese sono seguite ripetute critiche a, reo, secondo alcuni tifosi bianconeri, di non aver creduto fino in fondo nelle qualità del giocatore, che molti juventini vorrebbero vederlo agià la prossima estate. Molteplici, quindi, sono i commenti apparsi nelle ultime ore sutra rabbia, stupore e ironia.ha raccolto alcuni post significativi.

