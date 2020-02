PARIS SAINT-GERMAIN ICARDI MBAPPE TUCHEL / Nervi tesi in casa Psg nonostante il largo successo contro il Montpellier: cinque gol della squadra, uno suo non bastano a Kylian Mbappe. Il giovane attaccante francese ha protestato quando Tuchel ha deciso di richiamarlo in panchina per mandare in campo Mauro Icardi: la sostituzione è avvenuto quando il punteggio era già sul 5-0 e i minuti da giocare erano poco più di 20.

Scuro in volto, Mbappè ha abbandonato il terreno di gioco non nascondendo la sua insoddisfazione.ha provato a calmarlo con un lungo dialogo a bordo campo, senza però convincerlo a giudicare dal volto con il quale il 20enne si è accomodato in panchina. Un malcontento che alimenterà le voci sul futuro dell'attaccante classe 1998: ilè pronto a ricoprirlo d'oro, ilè dato sulle sue tracce e il suo nome è stato accostato anche alla