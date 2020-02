Calciomercato Milan, UFFICIALE: ecco dove giocherà Vina

CALCIOMERCATO MILAN VINA PALMEIRAS / Alla fine Matias Vina ha lasciato il Nacional ma continuerà a giocare in Sudamerica. Il terzino ha aspettato il Milan fino all'ultimo ma tra le società non è stato trovato l'accordo.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Gli uruguaiani hanno preferito accettare l'offerta messa sul tavolo dal Palmeiras.

Il calciatore si è così trasferito in Brasile: è stato lo stesso club biancoverde ad annunciare l'acquisto di Vina, che firma un contratto di 5 anni fino al 31/12/2024.

LEGGI ANCHE >> Milan-Verona, emergenza Pioli: due coppie inedite

Per sostituire Ricardo Rodriguez, volato in Olanda, il Milan ha poi così deciso di virare su Robinson. La trattativa, nonostante il calciatore avesse già svolto le visite mediche, non è andata a buon fine. Inevitabile è stato dunque il ritorno alla base di Laxalt per completare l'organico a disposizione di Stefano Pioli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Paqueta-Fiorentina: Barone fa chiarezza

Calciomercato Milan, Paqueta dopo i rumors: "Ora voglio fare chiarezza"