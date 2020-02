SASSUOLO ROMA PELLEGRINI / Non solo i tre gol presi nei primi 26 minuti di gioco: la trasferta in casa del Sassuolo per la Roma si sta rivelando un vero disastro.

Oltre al 3-0 con il quale si è chiuso il primo tempo, i giallorossi devono incassare anche l'ammonizione di Lorenzo: giallo pesante per la squadra di, visto che il numero 7 era diffidato. Per lui scatterà quindi la squalifica: Pellegrini non potrà essere a disposizione per il prossimo match di campionato, venerdì 7 febbraio contro il Bologna all'Olimpico.