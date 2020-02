SASSUOLO ROMA VOTI PRIMO TEMPO/ La squadra di De Zerbi in mezzora colpisce la Roma tre volte: doppietta di Caputo e quarto gol stagionale per Djuricic. Il Sassuolo con giocate rapide e di qualità ha la partita in pugno. Berardi tra i migliori di questo primo tempo. Una Roma addormentata e senza coraggio non mostra segni di reazione dopo i gol subiti. Il centrocampo giallorosso in completa confusine, assente la comunicazione tra Mancini e Smalling.

TABELLINO

SASSUOLO-ROMA:3-0

SASSUOLO(4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6,5 , Romagna6 , Ferrari 6, Kyriakopoulos 6,5 ; Obiang 6, Locatelli 6,5 ; Berardi 6,5 , Djuricic 6,5 , Boga 6,5; Caputo 7 .

A disp.: Pegolo, Turati, Marlon, Magnanelli, Rogerio, Defrel, Muldur, Raspadori, Traorè, Magnani, Piccinini, Bourabia. All. De Zerbi.

ROMA(4-2-3-1): Pau Lopez 5,5 ; Santon 5, Mancini 4, Smalling 5, Spinazzola 5,5 ; Veretout 5 , Cristante5 ; Under 4,5, Pellegrini 5, Kluivert 5; Dzeko 5 . A disp: Fuzato, Mirante, Perotti, Kolarov, Villar, Cetin, Kalinic, Fazio, Pastore, Carles Perez, Bruno Peres, Ibanez. All. Fonseca.

Marcatori: 7’, 16’ Caputo(S), 26’ Djuricic (S)

Arbitro: Pairetto sez. di Nichelino

Ammoniti: 25’ Cristante (R), 29’ Santon (R), 34’ Obiang (R), 44’ Pellegrini (R)

Espulsi