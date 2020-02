CALCIOMERCATO PARMA D'AVERSA GERVINHO / Prima il gruppo e bordata a Gervinho: Roberto D'Aversa dopo Cagliari-Parma non le manda a dire e attacca l'ivoriano al centro di un intrigo di calciomercato. Il tecnico dei ducali è intervenuto a 'Sky' parlando dell'ex Roma: "C'è stato un problema di ritardi. E' una situazione che vedremo con calma. Ha fatto la stagione più bella della sua carriera grazie ad uno splendido gruppo di ragazzi che si è messo a disposizione. Non mi sento proprio di parlare di lui: voglio parlare di Colombi, di Cornelius, di Iacoponi, di chi sta dando tutto per questa maglia. Sappiamo cosa è accaduto con Gervinho: ha avuto un'offerta importante ma la cosa principale per me è il gruppo. Poi vedremo la situazione di Gervinho, tenendo presente che questa società lo ha fatto tornare a giocare a calcio dopo 2 anni e mezzo che aveva smesso di farlo in Cina".

ASSENZE - "Questi ragazzi stanno dimostrando che anche con tante assenze e infortuni vanno alla ricerca con spirito di sacrificio del risultato: sono orgoglioso di come stanno interpretando ogni singola partita".

PARMA NUOVO - "Stasera avevo delle soluzioni in panchina: Caprari è un giocatore forte che può aumentare il potenziale offensivo, così come Sprocati. La lacuna c'è nel centravanti con il solo Cornelius in questo momento, ma c'è qualcuno che si può adattare".

COLOMBI - "Simone mi dà ampie garanzie, ma Radu è perché se dovesse accadere qualcosa a simone restavamo scoperti".

COSA MANCA - "Abbiamo solo Cornelius come punta centrale: ci manca un centravanti".