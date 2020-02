CALCIOMERCATO INTER GIROUD / Il caso Olivier Giroud continua a far discutere in tutta Europa. Oggi 'RMC Sport' ha svelato alcuni retroscena sul mancato approdo del francese all'Inter. Secondo la testata francese, da diverse settimane i nerazzurri avevano raggiunto un accordo sulla parola sia col calciatore (due anni e mezzo di contratto) che con il Chelsea, che avrebbe incassato 6.5 milioni di euro. In seguito, i milanesi avrebbero chiesto tempo, in quanto dovevano concentrarsi sugli acquisti di Young, Eriksen e sulla cessione di Politano.

Calciomercato Inter, Giroud ha aspettato i nerazzurri

La situazione spazientisce il club Blues, al quale, dopo diversi giorni d'attesa, l'Inter avrebbe comunicato che, dopo il colpo Eriksen, non poteva più permettersi economicamente l'arrivo di Giroud.

Mancava appena una settimana alla chiusura del calciomercato, e l'entourage della punta ha tentato di trovargli una nuova collocazione (sono noti i contatti con), ma gli inglesi l'avrebbero lasciato partire solo acquistando un sostituto e, fallito l'assalto a, hanno comunicato l'intenzione di non cedere. Una fonte vicina alla dirigenza Blues ha definito "irrispettoso" l'atteggiamento del'Inter: "Abbiamo fatto aspettare un calciatore che ha mostrato un comportamento esemplare e che aveva dato priorità ai nerazzurri". Ora, dopo una prima fase di stagione da comprimario, Giroud dovrebbe avere maggiore spazio: in Inghilterra contano sulla sua classe e, soprattutto, sulla sua voglia di rivalsa.

