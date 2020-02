Serie A, Cagliari-Parma 2-2: Cornelius gela Maran!

SERIE A CAGLIARI PARMA / Parma infinito, il Cagliari non è ancora guarito. A due mesi dall'ultima vittoria in campionato, la formazione di Rolando Maran vede sfumare all'ultimo il colpo da tre punti che avrebbe riportato i sardi da soli al sesto posto in classifica.

Ed invece dopo il vantaggio di, il primo pareggio died il rigore fallito ancora da Joao Pedro, Simeone dà l'illusione della vittoria che sfuma al 94', con la testata dilasciato colpevolmente solo in area di rigore. Pari e ancora formazioni appaiate in classifica, con il Milan che domani ha la chance contro il Verona di piazzare il doppio sorpasso.

Cagliari-Parma 2-2: 19’ Joao Pedro (C), 42’ Kucka (P), 54’ Simeone (C), 90+4' Cornelius (P)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 51, Inter 48, Lazio 46*, Roma 39, Atalanta 38, Cagliari 32**, Parma 32**, Milan 31, Bologna 30**, Verona 29*, Napoli 27, Torino 27, Fiorentina 25, Udinese 24, Sassuolo 23, Sampdoria 20, Lecce 16, Spal 15, Genoa 15, Brescia 15**

*Una partita da recuperare

**Una partita in più