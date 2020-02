Milan-Verona, i convocati di Pioli: tripla assenza pesante

MILAN VERONA CONVOCATI / Un Milan in emergenza si presenta alla delicata sfida di campionato contro un Verona lanciato verso la zona Europa. Confermati tre stop importanti per il tecnico rossonero Stefano Pioli che non ha convocato Ibrahimovic, Kjaer e Krunic.

Nell'elenco dei calciatori disponibili per la gara di 'San Siro' entrano però i nuovi arrivati. Ecco la lista completa:

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Leão, Maldini, Rebić.