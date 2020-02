Calciomercato Parma, caso Gervinho: c'è la conferma di Xavi

CALCIOMERCATO PARMA GERVINHO / Non si è ancora risolto il caso Gervinho e, a quanto pare, difficilmente si risolverà. L'attaccante, come ammesso dal tecnico del Parma, D'Aversa, non si è allenato negli ultimi giorni per forzare la cessione all'Al-Sadd, che però sembra ormai tramontata per motivi burocratici. La documentazione del trasferimento è stata depositata dal Parma nei minuti finali del calciomercato invernale ed è stata rifiutata dalla Federazione del Qatar per essere arrivata fuori tempo massimo.

A confermarlo, in conferenza stampa, il tecnico: "La dirigenza mi ha spiegato che sarà difficile tesserare Gervinho per questa stagione: qualora dovesse arrivare, sarà per la prossima. È un grande giocatore e speravamo di averlo subito a disposizione".

