Calciomercato Brescia, Corini a rischio: spuntano le alternative

CALCIOMERCATO BRESCIA CORINI / L'addio, poi il ritorno un mese dopo, ma non è bastato: Eugenio Corini non è riuscito a dare la scossa ad un Brescia ora in profonda crisi e che vede avvicinarsi lo spettro della retrocessione. Il ko di Bologna rischia di far scappare le altre concorrenti in lotta per la salvezza, con i lombardi fermi a 15 punti e che non riescono a vincere addirittura dal 14 dicembre.

Cinque sconfitte e due pareggi: questo il bottino tragico delle ultime uscite che complica la posizione del tecnico Corini.

Le prossime saranno ore di riflessione per il patron Cellino. L'esonero, a questo punto, diventa un'opzione da non scartare per tentare di rilanciare la squadra verso la salvezza. E già spuntano le prime ipotesi per l'eventuale sostituzione: Gigi DiBagio, ex Ct dell'Under 21, e Cesare Prandelli sono due ipotesi non semplici ma intriganti.