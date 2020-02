Calciomercato Juventus, missione parametro zero: irrompe l'Inter

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER KURZAWA ULTIME / Il solito ritornello, dal campo al calciomercato, al quale ormai dobbiamo abituarci. Juventus e Inter sono allo scontro totale e mentre si sfidano per lo scudetto, continuano senza sosta anche le schermaglie sul mercato. Perché la finestra invernale che si è appena conclusa non mette fine ai lavori delle dirigenze, anzi.

È già il momento di fare sul serio nella programmazione della prossima estate, a partire da quei calciatori in scadenza di contratto che possono già accordarsi con un nuovo club in vista di un trasferimento a parametro zero. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato, l'Inter sfida la Juventus per Kurzawa

Proprio su questo terreno si sta accendendo l'ennesimo duello. Sfumato lo scambio con De Sciglio a gennaio, la Juventus infatti sta continuando a monitorare Layvin Kurzawa che si libererà a zero dal Paris Saint-Germain. Terzino mancino di grande esperienza internazionale, in un ruolo in cui interpreti di alto livello scarseggiano. Per questo motivo infatti l'Inter, secondo quanto riferisce 'Sportmediaset', si sarebbe attivata sulle tracce del laterale francese classe '92 e fa sul serio. Si preannuncia una sfida serrata.

