Niente ciliegina sulla torta per l'Inter, con il colpo in attacco che non si è concretizzato per la formazione nerazzurra. Antonio Conte non avrà il suo vice-Lukaku, ma può essere comunque soddisfatto del mercato in entrata operato da Marotta e Ausilio nella finestra di gennaio. Alla corte dell'ex Ct della Nazionale è sbarcato un profilo del calibro di Christian Eriksen, che si aggiunge agli arrivi di Moses e Young.

Per fare un bilancio sulla sessione invernale, che ha chiuso ieri i battenti allo Sheraton Hotel di Milano, la redazione di Calciomercato.it ha intercettato in esclusiva Giuseppe Ursino, Ds del Crotone: "Il voto più alto lo darei all'Inter, si è rinforzata e sarà ancora più competitiva per la seconda parte di stagione. Non è ancora al livello della Juve, ma la strada è quella giusta. Non mi aspettavo l'acquisto di Eriksen, pensavo fosse difficile venisse in Italia a gennaio. L'Inter ha messo a segno davvero un grande acquisto.

Calciomercato Juventus, Ursino in esclusiva 'consiglia' Paratici: "Prenderei Pogba"

Pure ilha fatto un grandissimo mercato,può fare ancora la differenza. Non mi sorprendono le cessioni di Suso e, soprattutto quando Pioli ha deciso di cambiare modulo. Devo dire, inoltre, che anche le squadre di bassa classifica si sono rinforzate moltissimo. Sarà un campionato interessante fino al termine".

La Juventus, capolista della Serie A, si è mossa invece solo in uscita con la cessione quasi al fotofinish di Emre Can: "Rafforzare la rosa dei bianconeri è difficilissimo. Puoi acquistare solo i migliori al mondo per migliorare un gruppo dove ci sono così tanti campioni - sottolinea Ursino ai microfoni di CM.IT - Sicuramente in questa fase era più importante muoversi in uscita, piazzare quei giocatori che non rientravano più nel progetto. Un consiglio a Paratici per il mercato estivo? Sono l'ultimo a poter suggerire uno bravo come Fabio: stiamo parlando attualmente del miglior direttore sportivo non solo in Italia ma d'Europa. Personalmente mi piace Pogba, dovendo scegliere prenderei il francese".

