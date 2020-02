SONDAGGIO CM.IT - Tonali è il prossimo colpo di calciomercato!

SONDAGGIO CALCIOMERCATO TONALI - Si è chiusa iera la sessione invernale di calciomercato, ma per i direttori sportivi non è tempo di vacanze. C'è già da preparare i colpi della prossima estate che vanno imbastiti adesso per giocare d'anticipo sulla concorrenza.

Per la maggioranza assoluta (51,9%) dei follower della paginadi Calciomercato.it , il grande colpo sarà rappresentato da Sandro, giovane centrocampista del Brescia nel mirino dei top club italiani e stranieri. Il 27,3% dei votanti ha fatto il nome di Paul, destinato a lasciare il Manchester United e magari tornare in Serie A, mentre il 14,3% ha votato per Driesche si libera a costo zero dal Napoli. Ultimo posto con il 6,5% per Federicodella Fiorentina.