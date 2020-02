Calciomercato Juventus, Tuchel criptico su Meunier

CALCIOMERCATO JUVENTUS MEUNIER TUCHEL - La Juventus è rimasta a guardare nella sessione invernale di calciomercato. Come spesso accade, il club bianconero a metà stagione inizia già a programmare quella successiva ed in tale ottica si è registrato l'acquisto di Kulusevski dall'Atalanta, che è rimasto comunque in prestito al Parma. Fabio Paratici si è concentrato soprattutto sulle cessioni dei giocatori in esubero: dapprima Mandzukic, poi Perin e sul fotofinish Emre Can e Pjaca.

Di pari passo il CFO juventino ha cominciato a imbastire le trattative per l'estate.

Uno degli obiettivi principali della Juventus per la prossima stagione è quello di rinforzare le fasce. Sfumato lo scambio tra De Sciglio e Kurzawa, dal Paris Saint-Germain potrebbe arrivare un giocatore a costo zero. Si tratta di Thomas Meunier, in scadenza di contratto a giugno. Di lui ha parlato anche il tecnico dei transalpini Tuchel in conferenza stampa, parole che suonano come un assist alla Juve: "Non è facile parlare di lui: per me è un giocatore importante, ma il rinnovo di contratto non dipende da allenatore e calciatore, ci sono anche l'agente, la società e le altre offerte. Dobbiamo travare una soluzione".

