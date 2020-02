Milan-Verona, emergenza Pioli: due coppie inedite

MILAN VERONA EMERGENZA / Emergenza totale in casa Milan. I rossoneri di Stefano Pioli devono fare i conti con le assenze ormai certe di Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer. I due calciatori - come ammesso dal tecnico in conferenza stampa - non si sono allenati per via dell’influenza, al pari di Krunic che sarebbe dovuto essere titolare per via dell’assenza dello squalificato Bennacer ma è alle prese con un problema di carattere muscolare. Scelte obbligate dunque a centrocampo vista l’assenza anche di Biglia.

Sarannoal centro conai lati. Nessun dubbio anche in avanti con la coppia

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Nonostante le tantissime assenze non dovrebbe esserci spazio - ancora una volta - per Paqueta. In difesa, infine, è pronto Musacchio a riprendersi il posto al fianco di Romagnoli. Conti e Theo sugli esterni. In porta ovviamente Donnarumma.

Probabile formazione Milan (4-4-2): Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo; Castillejo, Kessie, Calhanoglu, Bonaventura; Leao, Rebic