CONFERENZA PIOLI MILAN VERONA / Il Milan ha assoluto bisogno di proseguire la striscia di vittorie consecutive che l'hanno fatto risalire in zona Europa. Dopo i tre successi contro Cagliari, Udinese e Brescia con la qualificazione in Coppa Italia contro il Torino, i rossoneri vogliono sfruttare l'onda di entusiasmo e l'effetto Ibra. Domani alle 15 a 'San Siro' arriva il Verona di Juric, una delle sorprese di questo campionato: un match impegnativo per la squadra di mister Pioli, che oggi alle 13.45 presenta la sfida in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni raccolte in diretta da Calciomercato.it.

ASSENZE - "Infortuni? Kjaer e Zlatan hanno l’influenza da due-tre giorni, sarà difficile convocarli. Anche Krunic non sta bene”.

MERCATO - “Sono felice che sia finito. Abbiamo gestito bene questa situazione. Siamo rimasti attenti e concentrati sul nostro lavoro. Sono state fatte le cose giuste che mi aspettavo. Adesso abbiamo un gruppo coeso, compatto e determinato a giocare bene insieme. Si sono sottovalutati gli inserimenti importanti ad inizio mercato, la squadra ne ha giovato. Abbiamo inserito giocatori di spessore e di qualità, che ci hanno dato qualcosa in più dal punto di vista della personalità. Mi riferisco a Zlatan Ibrahimović, a Simon Kjaer e anche ad Asmir Begović. Abbiamo fatto gli inserimenti nei punti giusti. Sono soddisfatto di quello che la società è riuscita a fare.

A centrocampo recupereremo Lucas Biglia, non ci saranno problemi".

REBIC, CALHANOGLU E LEAO - "Rebic è giovane, può ancora fare meglio nei tempi dei movimenti, ma ha ampi margini di miglioramento. Calhanoglu vediamo, i convocati li vedremo stasera. Ci sono situazioni da analizzare, forse avremo delle assenze pesanti: chi sarà convocato avrà la possibilità di far bene. Leaopuò finalmente far capire qualcosa sulla sua posizione in campo? Magari domani non lo capiranno i nostri avversari".

PAQUETA - “Retroscena non ce ne sono. È un giocatore del Milan e deve lavorare bene, tanto, e dare disponibilità totale. È un buonissimo giocatore come lo sono tutti gli altri e deve lavorare per farsi trovare pronto quando sarà chiamato in causa”.

VERONA - “È un avversario che sta bene: la squadra di Ivan Jurić sta facendo un ottimo lavoro. Si presenterà con determinazione e generosità. Sta bene in campo, è una squadra che corre tanto. Per noi è stata una settimana particolare, abbiamo più di un problema. Ma dovremo approcciare alla partita con la giusta determinazione e concentrazione”.

SUSO E PIATEK - "Suso ci ha salutato con molta serenità dopo la gara contro il Torino. Kris non l’ho visto, è andato via subito. Ma non abbiamo avuto problemi, il calcio cambia velocemente molta situazione. Ha lavorato con professionalità. Gli auguro il meglio per la carriera”.

CHAMPIONS LEAGUE - “L’idea è solo la partita di domani. Solo con questa mentalità possiamo affrontare la gara di domani come se lo fosse, e lo è, la gara più importante”.