JUVENTUS FIORENTINA SARRI CONFERENZA STAMPA/ Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina di Beppe Iachini. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Sui cali mentali: "Siamo andati a calare a livello di ritmo, intensità, aggressività. Sembravamo in evoluzione, ma qualcosa da migliorare c'è ancora tramite le esercitazioni. Non è semplice quando si tratta di reazioni mentali".

Sui numeri: "Ci devono far riflettere. Non sono preoccupanti perché il percorso è buono, abbiamo fatto meglio in Champions rispetto all'anno scorso, anche in Coppa Italia. Soprattutto a livello di continuità si può fare di meglio, abbiamo soltanto delle partite preoccupanti che, non so se casualmente, sono arrivate alla fine di un ciclo".

Sulla Fiorentina: "E' una squadra con un'intensità, aggressività assolutamente non comuni. Ha anche dei giocatori di buona gamba per le ripartenze, e gli ultimi risultati lo stanno dimostrando. Dovremo essere in grado di muovere la palla velocemente e trovare continuità offensiva".

Su Khedira: "Purtroppo mi sono perso gli ultimi giorni per un'influenza.

Non è ancora aggregato al resto del gruppo ed al momento i tempi non sono facilmente valutabili".

Sul post Juventus: "Mi piacerebbe vincere qualcosa. Alla Juventus non è facile essere ricordati neanche per qualche vittoria, però intanto sarebbe bello vincere qualcosa di importante".

Sul tridente: "La tattica non fa testo quando arrivi scarico ad una partita. Con la Roma abbiamo fatto una super prestazione, poi è cambiato tutto. Vuol dire che una condizione mentale non ottimale va ad influire su tutto. Se partiamo scarichi difficile considerare gli altri aspetti".

Su Pjanic: "Aveva solo una contusione, ma da un paio di giorni e sta facendo tutto con noi ed è quindi disponibile".

Su Buffon: "Non so se domani gioca, ma so per certo che farà anche più di una partita. Buffon rientrerà normalmente nelle rotazioni e farà tutte le partite che gli servono per tutti i record che gli servono".

Sul centrocampo: "Dipende che tipo di partita dobbiamo fare. In alcune partite possiamo partire con Matuidi ed in altre con Rabiot poi è difficile prevedere le situazioni".

Sul mercato: "Sin dall'inizio ho lavorato con 27 giocatori, senza chiedere nulla. Che qualcuno, come Emre Can abbia avuto qualche difficoltà in più a inserirsi, è normale. Ma questo non sminuisce le sue qualità. La rosa della nostra squadra è forte ed io mi devo adattare alle caratteristiche. Non ho mai chiesto niente alla società".