INTER BERGOMI ERIKSEN/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter ed opinionista, ha detto la sua sull'arrivo di Christian Eriksen in nerazzurro, lanciando una bordata nei confronti del trequartista danese: "Devo essere onesto, a volte ci facciamo prendere troppo dall'emotività, ma io voglio vederlo nel nostro campionato.

Riconosco all'ex Tottenham di essere un giocatore di grande qualità con tempi di gioco e un buon piede. Se pensiamo però ai minuti in campo contro la Fiorentina, non è un giocatore che salta l'uomo. Non riesco ancora a capire che cosa sia venuto a fare all'Inter, è un giocatore diverso". Per le ultime---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Inter, nuovo retroscena su Eriksen | Lo svela Mourinho