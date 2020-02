Calciomercato Roma, Schick polemico: "Qui al Lipsia non mi fischiano"

CALCIOMERCATO ROMA SCHICK LIPSIA FUTURO / Patrik Schick è rinato al Lipsia. La Roma ha ceduto l'attaccante ceco in estate, Fonseca non lo vedeva e, d'accordo con la società, ha scelto di spedirlo in prestito nella speranza di un riscatto. In Germania, il classe '96 ha già messo a segno 4 gol rispetto agli 8 in due anni in giallorosso.

Il suo futuro, ad ora, resta un'incognita perché - ovviamente - non è certo che il Lipsia eserciti il diritto di riscatto a 29 milioni che scatterebbe in caso di qualificazione in Champions (ora è al primo posto in classifica).

Schick, però, sembra abbia già scelto: "Qui sono sempre di buon umore, i tifosi non fischiano mai anche se non giochiamo bene. In Italia, invece, tifano ma gli stadi non sono sempre pieni come in Germania - ha detto al quotidiano ceco 'Denik' -. Ora mi trovo bene anche con il modulo, Nagelsmann mi aiuta a migliorare con i suoi consigli, soprattutto sulla posizione". L'ex talento della Sampdoria lancia un ulteriore messaggio alla Roma: "Mi sono sentito subito bene qui al Lipsia, inoltre posso concentrarmi completamente sul calcio e non devo preoccuparmi di altro".