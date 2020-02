CALCIOMERCATO GENOA NICOLA CRISCITO/ Intervenuto in conferenza stampa, Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato anche della sessione di calciomercato che si è conclusa ieri ed ha visto sfumare il passaggio di Domenico Criscito, difensore e capitano del Grifone, alla Fiorentina allenata da Beppe Iachini.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Fiorentina, sfuma Criscito | Ma c'è il piano B: le ultime di CM.IT

Nicola ha parlato così dell'esperto difensore ex Zenit di San Pietroburgo: "A Criscito è successo ciò che è accaduto a tutti i giocatori del Genoa in questa finestra di mercato. Ci sono state tante richieste da tanti club e la Fiorentina ha insistito molto per lui. Una cosa però voglio chiarirla: il giocatore non è mai stato messo sul mercato dalla società".