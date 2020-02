Calciomercato Inter, nuovo retroscena su Eriksen | Lo svela Mourinho

p>CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN MOURINHO TOTTENHAM/ Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Manchester City dell'eterno rivale Pep, Josè, allenatore del Tottenham, è tornato a parlare di Christian, trequartista danese passato dagli Spurs all'Inter di Antonio: "Lo sapevamo già da tempo, non abbiamo voluto dire nulla perché avevamo una specie di accordo morale con il giocatore, ma a partire dal primo giorno in cui sono arrivato al Tottenham mi ha detto che non avrebbe rinnovato". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Mourinho ha poi aggiunto: "Ho provato a convincerlo a cambiare idea, ma lui mi ha detto che non c'era modo di persuaderlo, la sua decisione era già presa. Questo spiega anche alcune esclusioni, ho dovuto costruire la mia squadra senza di lui, che si è comunque dimostrato sempre un grandissimo professionista".