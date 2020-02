CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ MANCHESTER UNITED / Complice la squalifica di due giornate inflitta a Lautaro Martinez, toccherà ad Alexis Sanchez affiancare con ogni probabilità Romelu Lukaku in attacco in vista della sfida in programma domani sera alla Dacia Arena tra Udinese e Inter: un test di prova in vista del derby di Milano in programma il 9 febbraio.

I due attaccanti tornano così a giocare insieme dal 1' dopo l'esperienza condivisa al: se Lukaku è risucito sin da subito ad imporsi con la maglia nerazzurra, lo stesso non si può dire per l'attaccante cileno ex. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Calciomercato Inter, ultima chiamata per Sanchez: il punto sul futuro

Sicuramente l'infortunio rimediato ad ottobre ha inciso molto sul rendimento di Sanchez nella sua prima stagione con la maglia dell'Inter, tra l'altro arrivato proprio nel momento migliore di forma del cileno che era partito titolare in campionato al fianco di Lautaro contro Sampdoria e Barcellona risultando essere anche uno dei migliori in campo. Poi lo stop, il rientro ad inizio anno e una condizione fisica però che lascia molto a desiderare: partito titolare dal 1' contro la Fiorentina in Coppa Italia, in un'inusuale posizione da trequartista, Sanchez è stato il peggiore in campo con la dirigenza che negli ultimi giorni di calciomercato ha cercato anche di arrivare ad un'altra punta. Missione fallita, Sanchez è a tutti gli effetti la terza scelta di Conte per l'attacco prima di Esposito: contro Udinese e Milan il cileno, di proprietà del Manchester United, avrà a disposizione le due sue ultime occasioni per riprendersi l'Inter e convincere la dirigenza ad esercitare il riscatto a fine stagione. Anche se i 'Red Devils', secondo quanto filtrato dall'Inghilterra, sarebbero disposti a cedere una seconda chance al proprio giocatore.

