Calciomercato Napoli, futuro Koulibaly in bilico: incontro in vista

CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY DE LAURENTIIS REAL MADRID PSG MANCHESTER UNITED / Sessione di calciomercato impegnativa per il Napoli, che tra rinforzi arrivati subito e quelli per la prossima stagione ha messo a segno cinque acquisti. Gli azzurri, al termine dell'annata, dovranno però pensare a più di una cessione importante. Tra queste, forse, anche quella di Koulibaly. Per ora, De Laurentiis ha sempre fatto muro, ma di fronte alla richiesta giusta e, magari, al desiderio del giocatore di cambiare aria, l'addio a giugno sarebbe un'eventualità da prendere in considerazione.

Valutazione del giocatore in bilico, vista l'annata finora un po' deludente, le squadre interessate sono sempre le stesse:, che sembra quella maggiormente intenzionata a portare l'assalto con un'offerta concreta,. Il 'Corriere dello Sport' rivela che la presenza dia Napoli, per il rinnovo di, potrebbe portare in dote anche un summit sul futuro del centrale senegalese.

