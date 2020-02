CALCIOMERCATO JUVENTUS MATUIDI INTER / Concluso il calciomercato, la Juventus punta al consolidamento della sua rosa. In ballo in casa bianconera ora i rinnovi di contratto, soprattutto quello di Blaise Matuidi, in scadenza il 30 giugno. Nonostante si siano succedute le voci di addio, il centrocampista è ancora un giocatore centrale nel progetto dei campioni d'Italia.

La Juve ha la possibilità di esercitare un'opzione per il rinnovo per un'altra stagione, l'Inter ha provato a inserirsi per Matuidi conche vorrebbe portarlo alle dipendenze di. Ma la sensazione è chenon voglia lasciarlo andare, oltretutto non per rinforzare una diretta concorrente. Trattativa che nei prossimi giorni potrebbe decollare, si attendono sviluppi.

