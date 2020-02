CALCIOMERCATO INTER MERTENS KUMBULLA CHONG CASTROVILLI / Dopo una campagna acquisti invernale che ha portato dalla Premier League a Milano Ashley Young, Victor Moses e Chrstian Eriksen, la dirigenza dell'Inter è già al lavoro per programmare quella estiva dove si cercherà di rendere ancora più competitiva la rosa nerazzurra da mettere a disposizione di Antonio Conte.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', l'Inter monitora con particolare attenzione la situazione di alcuni giocatori in scadenza di contratto. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il retroscena su Zaza: confermata anticipazione CM.IT

Calciomercato Inter, da Mertens a Castrovilli: i nomi per l'estate

Nelle ultime 24 ore di calciomercato l'Inter ha cercato senza successo di regalare a Conte un altro attaccante: discorso rinviato a giugno con Giroud che potrebbe tornare di moda, mentre Mertens potrebbe sbarcare a Milano qualora il rinnovo con il Napoli non arrivi nei prossimi mesi. Attenzione al giovanissimo Chong, in uscita dal Manchester United: anche il classe 1999 è in scadenza di contratto con la dirigenza nerazzurra che ha già incontrato diverse volte a Milano l'entourage del giocatore. Si libererà a 0 anche a fine stagione Kurzawa, per la fascia si monitorano anche Marcos Alonso, Kostic ed Emerson Palmieri. In Serie A invece occhi puntati su due gioielli: Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona, e Gaetano Castrovilli, centrocampista classe 1997 della Fiorentina.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Lazio, la sfida per Giroud riparte a giugno

PAGELLE Calciomercato: Inter regina, Juve 'furba'. Flop Lazio