Calciomercato Napoli, De Laurentiis e la decisione su Gattuso

CALCIOMERCATO DE LAURENTIIS GATTUSO NAPOLI / Il Napoli prova a guardare al futuro con il sorriso, dopo le due vittorie importanti con la Lazio in Coppa Italia e contro la Juventus e dopo una sessione di calciomercato che ha regalato diversi colpi. Ora l'obiettivo è disputare una seconda parte di stagione all'altezza, provando la rimonta in classifica quantomeno per l'Europa League. Decisamente più difficile pensare a una risalita in chiave Champions, che sarebbe la condizione fissata per il rinnovo di Gattuso a fine stagione.

Tuttavia, secondo la 'Gazzetta dello Sport',avrebbe deciso di dare fiducia all'allenatore e di ricominciare con lui un nuovo ciclo. Il rinnovo potrebbe dunque avvenire anche in caso di raggiungimento dell'obiettivo 'minimo', per poi iniziare un corso completamente nuovo, già anticipato dagli arrivi di, che insieme a, in estate, cambieranno il volto della squadra.

