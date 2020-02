CALCIOMERCATO FIORENTINA IACHINI / La Fiorentina è stata sicuramente una delle protagoniste dell'ultima finestra invernale di calciomercato: nella conferenza stampa che si è tenuta alla vigilia della sfida di campionato contro la Juventus, Beppe Iachini ha fatto il punto anche sulle trattative in entrata e in uscita del mercato viola. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco le sue parole: "Abbiamo lavorato con una certa logica prendendo giocatori per il presente ma anche per il futuro, come Kouame e Amrabat. Devo dire che la società avrebbe anche voluto fare qualcosa in più ma non ci siamo riusciti, anche per qualche rifiuto. La volontà era quella di andare anche ad aggiungere qualche altro elemento. Adesso pensiamo al campo, il mercato è finito. Valuteremo i nuovi, li conosciamo, e potranno darci una mano. La società ha comunque seguito la linea dell'allenatore e sono soddisfatto. I ragazzi che sono arrivati mi piacciono tutti, sia per adesso che per il futuro.

Kouame e Amrabat sono importanti e mi è stato chiesto se mi sarebbero piaciuti".

L'acquisto di Igor: ''È un difensore che ha potenzialità. Può giocare sia centrale che esterno e questa è un'ottima alternativa. Può giocare nel posto di Dalbert, può migliorare tanto e lo faremo crescere".

Il colpo Duncan: ''Centrocampista dinamico con buona tecnica. Avendo tutti centrocampisti di piede destro ci serviva un mancino. Sa anche fare gol, deve calciare da fuori. In questo momento non è disponibile, lo staff medico ci dirà tra quanto potrà essere in campo".

