JUVE FIORENTINA IACHINI / Alla vigilia della sfida di campionato tra Juventus e Fiorentina, il tecnico viola Iachini ha parlato in conferenza stampa per presentare il lunch match della 22esima giornata di Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco le sue parole: "Sappiamo che per la città di Firenze è una partita molto importante. Siamo in emergenza ma vogliamo comunque giocarci la nostra partita. Per batterli servirà la gara perfetta, i loro campioni possono sempre risolvere la partita. Stiamo cercando di recuperare le energie, abbiamo giocato mercoledì, mentre la Juve ha avuto la settimana tipo. Non voglio fare polemica ma faccio solo una costatazione. Non mi torna, sarebbe stato meglio se avessimo giocato tutti insieme in Coppa Italia. Voglio una squadra organizzata e coraggio, per affrontare la Juventus che ha tanti campioni. Vogliamo cercare l'impresa domani.

Fare risultato sarebbe un'impresa".

Assente Castrovilli: "Da lunedì rientrerà a lavorare con il gruppo".

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Genoa, Criscito spiega il suo 'no' alla Fiorentina

Il momento della squadra: ''Lavoriamo sul piano tattico, su fase di possesso e non possesso. Stiamo facendo un percorso per poi fare partite importanti su tutti i campi. La squadra sta migliorando e la crescita si vede. Serve ancora tempo, attraverso il lavoro perfezioneremo il tutto. Non vogliamo mollare un centimetro, dobbiamo imparare a reagire agli eventi che ci sono in una partita. Abbiamo margini di crescita".

Gli arbitraggi contro Genoa e Inter: "Non so che dire. Ci sono successe cose che non ci volevano sia col Genoa che contro l'Inter. Mercoledì a pochi minuti dalla fine c'era un rigore, potevamo giocarci le nostre chance per passare il turno. Non siamo stati fortunati nelle ultime partite, sono cose che succedono e speriamo di avere qualcosa in più in futuro. Dobbiamo guardare avanti".

L'elogio a Sarri: ''E' un allenatore molto preparato, dà un'organizzazione alle proprie squadre. Sta facendo un ottimo lavoro anche se ancora può migliorare. Lavora da 7 mesi con quei giocatori ma gli servirà ancora tempo prima di arrivare al top''.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Paqueta-Fiorentina: Barone fa chiarezza