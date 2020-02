CALCIOMERCATO GENNAIO INTER JUVENTUS ERIKSEN GIROUD DE SCIGLIO / "E' l'Inter la regina del mercato invernale". In esclusiva a Calciomercato.it, direttamente dall'Hotel Sheraton, il noto agente Fabrizio Ferrari ha incoronato i nerazzurri per la campagna acquisti messa in atto nella sessione invernale conclusasi ufficialmente ieri alle ore 20.

Calciomercato Inter, da Eriksen a Giroud: Ferrari allo scoperto

"Il colpo Eriksen è stato senz'altro il più importante della finestra di riparazione - ha aggiunto ai nostri microfoni Ferrari, rimasto però sorpreso dal mancato acquisto da parte di Marotta del francese Giroud poi rimasto al Chelsea - Ero convintissimo che l'Inter alla fine lo avrebbe preso. Era il giocatore giusto, uno di grande esperienza.

Parliamo di un Campione del Mondo, con una struttura fisica importante che, il quale lo conosce molto bene, avrebbe potuto mandare in campo pure negli ultimi minuti".

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, da Giroud a De Sciglio e Spinazzola: i colpi saltati

Calciomercato Juventus, Ferrari: "Scambio De Sciglio-Kurzawa, Psg voleva farlo per un motivo"

Ferrari, e probabilmente anche i tifosi, si aspettava di più dalla Juventus: "Sì, anche se non parlerei di delusione dei bianconeri. Nel mercato di gennaio si cerca di aggiustare e sfoltire, quindi in linea generale è difficile dire tale squadra non ha rispettato le attese. Scambio De Sciglio-Kurzawa? Non so perché sia saltato - ha risposto a Calciomercato.it - ma sono sicuro che il Paris Saint-Germain volesse farlo al cento per cento. Avendo Meunier in scadenza, con De Sciglio avrebbero coperto la corsia destra".

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, sogno Pogba: la strategia di Paratici

SCUDETTO - Questo mercato di gennaio rafforza ancor di più le ambizioni di Inter e Lazio in chiave scudetto: "Erano e sono le due rivali credibili della Juventus - ha evidenziato in conclusione Ferrari - Anche la Lazio ha dimostrato di saperci stare nelle posizioni di vertice".

Raffaele Amato / Daniele Trecca