CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED / Finita la finestra invernale di calciomercato, è già tempo di guardare all'estate. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', dopo l'acquisto già definito di Kulusevski, la Juventus ha intenzione ancora di rafforzare il centrocampo bianconero: l'obiettivo numero uno è quello di riportare a Torino Paul Pogba, centrocampista francese del Manchester United.

L'arrivo diall'Old Trafford è un assist da cogliere al volo, con l'ex Juventus che da quando è tornato in Premier League non è riuscito quasi mai ad essere protagonista. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Calciomercato Juventus, sogno Pogba: sfida al Real | La strategia di Paratici

Pogba ha deciso di lasciare il Manchester United già l'estate scorsa. La Juventus ha sondato il terreno, così come il Real Madrid ma la candidatura dei 'Blancos' sembra essere ora meno importante visto che Florentino Perez e l'intera dirigenza madrilena per la rivelazione Valverde. I milioni risparmiati sugli ingaggi di Emre Can e Mandzukic daranno un primo contributo all'operazione che si potrebbe attestare sui 250 milioni di euro. Il costo del cartellino non dovrebbe superare i 100 milioni di euro, circa 30 servirannno per l'ingaggio di Pogba ma qualcosa potrebbe essere risparmiata grazie alla tassazone agevolata dal decreto crescita. La Juventus e Paratici iniziano a preparare il terreno per il grande ritorno.

