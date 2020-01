Calciomercato PSG, niente Atletico per Cavani: parla Leonardo

CALCIOMERCATO CAVANI ATLETICO PSG / Edinson Cavani non è riuscito a realizzare, nemmeno stavolta, il sogno di giocare nella Liga spagnola. Il trasferimento all'Atletico Madrid è sfumato negli ultimi giorni di questo calciomercato e il ds del PSG, Leonardo, intervistato da 'L'Equipe', ha commentato l'accaduto: "Non abbiamo mai pensato di vedere Cavani, che è disponibile per la prossima partita. C'è stata una negoziazione, ma non è arrivato l'accordo". L'uruguaiano, quindi, torna a disposizione di Tuchel dopo essere rimasto fuori dalle precedenti quattro gare, durante la trattativa con i colchoneros.

Col Montpellier il Matador scenderà in campo e bisognerà vedere che reazione avranno i tifosi parigini, che lo hanno sempre rispettato ma che in passato non hanno gradito chi ha espresso il desiderio di andar via (vedi).

