Calciomercato Parma, scambio di documenti in corso per Gervinho

CALCIOMERCATO PARMA GERVINHO / Il calciomercato è chiuso, ma c'è ancora un'importante operazione in uscita da definire: il Parma, infatti, non sa ancora se dovrà fare a meno di Gervinho. In questo momento, secondo 'Sky Sport', l'ivoriano ha vissuto qualche momento di titubanza, dopo essersi inizialmente convinto ad aver accettato una ricca offerta dall'Al Sadd qatariota. L'attaccante, a quanto pare, si sarebbe alla fine convinto a dire addio ai ducali, ed è in corso lo scambio dei documenti tra i club per ufficializzare l'affare.

Un'operazione che, dal punto di vista tecnico, non farà felice la direzione tecnica del Parma, come confermato dallo stesso ds

